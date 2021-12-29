В Хабаровском крае два передвижных мобильных комплекса войдут в состав автопоезда «Здоровье» Фото: Правительство Хабаровского края

Еще два мобильных комплекса войдут в состав автопоезда «Здоровье». Первый передвижной мобильный комплекс появился в регионе в феврале этого года. Было проведено свыше 35 тысяч исследований 20 тысячам жителей.

- Появление в Хабаровском крае еще двух автопоездов «Здоровье» позволит улучшить обслуживание жителей в автономном режиме и сделает медицинскую помощь более качественной и доступной, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

Стоимость двух оснащенных мобильных комплексов составила 52 миллиона рублей. Они появятся в Комсомольской межрайонной больнице и территориальном консультативно-диагностическом центре Комсомольска-на-Амуре.

В автопоезде «Здоровье» есть все необходимое для профилактических осмотров, диспансеризации и оказания первичной медпомощи: флюорограф, рентген, маммограф и другое необходимое оборудование. В 2022 году в крае появятся еще шесть мобильных передвижных комплексов.