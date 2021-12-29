Жители Хабаровского края смогут вакцинироваться от ковида в новогодние праздники Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в праздничные дни продолжат работать 150 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

- В будние дни не у всех желающих есть возможность вакцинироваться. Поэтому пункты вакцинации будут функционировать и в новогодние выходные. Большинство из них будет работать по графику субботы, - рассказал Алексей Веселов, и. о. заместителя министра здравоохранения Хабаровского края, начальник управления организации медицинской помощи населению.

Вакцинацию на дому для маломобильных и пожилых граждан также решено продолжить. Оформить заявку можно по номеру телефона 122.

В амбулаторных поликлиниках выходными днями станут 31 декабря, а также 1, 2, 7 и 9 января. В остальные дни медицинские учреждения будут работать по графику субботы.

Круглосуточный график работы медицинской неотложной помощи не изменится. Номер телефона для вызова врача - 103.