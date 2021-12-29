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Общество29 декабря 2021 7:00

Михаил Дегтярев исполнил новогоднюю мечту юного хабаровчанина

12-летний Валерий Бовкун получил в подарок от губернатора настоящую гитару
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Юный хабаровчанин Валерий Бовкун

Юный хабаровчанин Валерий Бовкун

Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона Михаил Дегтярев принял участие в благотворительном проекте «Елка желаний». Он исполнил новогоднюю мечту 12-летнего Валерия Бовкуна, а также встретился с его большой семьей, чтобы поздравить их с наступающим праздником.

Юный хабаровчанин мечтал побывать на настоящей праздничной «елке». Михаил Дегтярев пригласил мальчика и его родных на сказочное представление в музыкальный театр.

Валерий и две его сестры получили из рук главы региона подарки. Мальчику губернатор подарил настоящую гитару. Валерий пообещал научиться играть на этом музыкальном инструменте. К слову, это еще одна его мечта.

- Благотворительный проект позволит каждому жителю региона почувствовать себя настоящим волшебником. Эта акция делает нас добрее, а дети получают положительные эмоции и веру в чудо, - сказал Михаил Дегтярев.