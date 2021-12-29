Впечатления и эмоции: Россельхозбанк выяснил, что желают получить россияне на Новый год

Под ёлкой большинство респондентов мечтает найти источник положительных эмоций: туристические путевки или билеты на концерты и выставки.

В ходе исследования россияне сообщили, что в настоящий момент копят деньги на исполнение заветной мечты и крупные покупки - так ответило подавляющее большинство респондентов (61%). Данная категория не планирует увеличивать траты на этот Новый год по сравнению с прошлым. 24% позволят незначительно увеличить свой новогодний бюджет. Отметить с размахом и не экономить на празднике и подарках намерены 15% опрошенных.

Большая часть опрошенных (48%) планирует израсходовать на подарки в среднем от пяти до 15 тысяч рублей. Порядка 29% заложили сумму от 16 до 25 тысяч рублей, 23% могут позволить себе потратить более 25 тысяч рублей. Такие суммы можно накопить, просто пользуясь программой лояльности «Урожай» «Россельхозбанка». Например, клиент из Брянской области набрал 62 тысячи баллов, которые мог бы обменять на 36 стильных беспроводных портативных колонок, или 35 букетов живых цветов, или приобрести 18 литров меда.

Готовь сани летом, а телегу зимой

Эксперты РСХБ выяснили, что на новогодние и рождественские праздники россияне традиционно предпочитают заранее планировать бюджет и откладывать деньги на предстоящие траты.

Более половины опрошенных (56%) отметили, что начали подготовку и занялись распределением своего бюджета за несколько месяцев до Нового года. Каждый четвертый участник опроса (26%) ответил, что у него всегда есть деньги на любые праздники, в то время как 18% респондентов признались, что им сложно прогнозировать свои траты и начинать копить деньги заранее, поэтому они будут действовать «по ситуации».

Не дорог подарок - дорога любовь

Также респонденты рассказали, какие подарки они хотят получить на Новый год.

Опрос показал, что при выборе самого желанного подарка россияне отдают предпочтение впечатлениям и эмоциям. Билет в театр, на выставку, концерт и путешествия - все это в качестве подарка желают получить 63%. Кстати, и путешествия можно оплатить с помощью баллов «Урожай», не тратя средства на них отдельно. Также можно порадовать близких и друзей сертификатами (за баллы «Урожай») на вкусную и полезную фермерскую продукцию на онлайн-витрине «Свое Родное». Ряд участников исследования (21%) хочет, чтобы им подарили приятные мелочи. На третьем месте - деньги. Их хотели бы получить 16% респондентов.