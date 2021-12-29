В ЕАО сотрудница МЧС продемонстрировала свою гибкость в соцсетях. Фото: скриншот из видео

Необычный челлендж запустило ГУ МЧС России по ЕАО. В соцсетях появилось видео, на котором симпатичная девушка в пожарном обмундировании демонстрирует свою гибкость.

- МЧС России - это не только про парней. Изучаем йогу вместе с нашим юристом Валентиной, - подписали видео в аккаунте Instagram ГУ МЧС России по ЕАО.

Различные асаны в исполнении сотрудницы МЧС по достоинству оценили подписчики. Они оставили в комментариях восторженные смайлы.

Сотрудники МЧС из ЕАО бросили вызов ведомствам других регионов. Среди них Челябинская область, Чукотский автономный округ, Иркутская область, Якутия, Удмуртия, Астраханская область, а также Хабаровский край.