Еще четыре ледовые переправы появились в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае открылись еще четыре ледовые переправы. Всего запланирован запуск 43 официальных переходов, по которым жители безопасно смогут пересекать водоемы. На данный момент в регионе девять зимников. Остальные откроются после того, как лед достигнет необходимой толщины.

- Переправы появились в районе имени Полины Осипенко, в Охотском, Николаевском, Хабаровском и Верхнебуреинском районах, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Спасатели напоминают, что строго запрещено выезжать на лед в несанкционированных местах. Несмотря на аномальные морозы, на некоторых водоемах лед все еще тонкий.

- В период аномальных морозов высокая вероятность обморожения и переохлаждения. Особое внимание требуется обратить на безопасность детей и пожилых людей, а также маломобильных родственников, - отметил Павел Листратенко, начальник отдела комитета правительства края по гражданской защите.