В Хабаровске Дед Мороз в погонах продемонстрировал свою физическую подготовку

В Хабаровске Дед Мороз в погонах продемонстрировал свою физическую силу. Фото: скриншот из видео

В краевой столице Дед Мороз в погонах продемонстрировал свою физическую форму. В соцсетях УМВД РФ по Хабаровску появилось видео, на котором полицейский в костюме главного новогоднего персонажа подтягивается на турнике. Тридцатиградусный мороз не стал препятствием для занятия спортом.

- Полицейский Дед Мороз из Хабаровска решил продемонстрировать нашим подписчикам, что, несмотря на почтенный возраст, его форма в полном порядке. А иначе не получилось бы развезти по всем адресам тяжелые мешки с новогодними подарками, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровску.

Подписчикам понравилось увиденное. Под постом в Instagram они оставили одобрительные комментарии.

- Дед Мороз тренировки не пропускает, - написала хабаровчанка.

- Молодец, Дед Мороз! - подхватил один из комментаторов.