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Общество29 декабря 2021 9:40

Пробки в Хабаровске: рассказываем, где придется постоять

Сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию на десять баллов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на десять баллов

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на десять баллов

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером 29 декабря пробки в Хабаровске достигли десяти баллов. Несколько улиц города встали полностью: Шевчука, Ленина, Карла Маркса, проспект 60-летия Октября.

Пробка на Волочаевской продолжается в сторону развязки на Краснореченской и далее по улице 65-летия Победы. Затор на Запарина начинается на Пионерской и завершается на пересечении с улицей Ленина.

Пробка образовалась и на улице Лейтенанта Орлова. Далее машины медленно продвигаются по Дикопольцева до перекрестка с улицей Ким Ю Чена.

Затор на Ленинградском переулке образовался от гимназии №6 до пересечения с Ким Ю Чена. Пробка на Ленинградской улице начинается на повороте с Ленинградского переулка и продолжается до пересечения с Серышева.