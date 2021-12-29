Пробки в Хабаровске: рассказываем, где придется постоять

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на десять баллов Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером 29 декабря пробки в Хабаровске достигли десяти баллов. Несколько улиц города встали полностью: Шевчука, Ленина, Карла Маркса, проспект 60-летия Октября.

Пробка на Волочаевской продолжается в сторону развязки на Краснореченской и далее по улице 65-летия Победы. Затор на Запарина начинается на Пионерской и завершается на пересечении с улицей Ленина.

Пробка образовалась и на улице Лейтенанта Орлова. Далее машины медленно продвигаются по Дикопольцева до перекрестка с улицей Ким Ю Чена.

Затор на Ленинградском переулке образовался от гимназии №6 до пересечения с Ким Ю Чена. Пробка на Ленинградской улице начинается на повороте с Ленинградского переулка и продолжается до пересечения с Серышева.