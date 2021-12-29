В Хабаровском крае температура воздуха достигает запредельных максимумов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Хабаровске и крае продолжает стоять экстремально холодная погода.
Днем 30 декабря в краевой столице ожидается от -28 до -26 градусов, ночью от -35 до -33. Возможен небольшой снег. Ветер западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
На юге края местами небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от -26 до -21 градуса. Ночью от - 36 до -31. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.
В центральных районах без существенных осадков, температура от -35 до -15 градусов днем и от -45 до -21 ночью. Скорость ветра северных направлений составит от 2 до 13 метров в секунду.
В северных районах без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут от -43 до -25 градусов. Днем от -30 до -22 градусов. Ветер северо-западный, 2-12 метров в секунду.
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