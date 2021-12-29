В Хабаровском крае температура воздуха достигает запредельных максимумов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске и крае продолжает стоять экстремально холодная погода.

Днем 30 декабря в краевой столице ожидается от -28 до -26 градусов, ночью от -35 до -33. Возможен небольшой снег. Ветер западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

На юге края местами небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от -26 до -21 градуса. Ночью от - 36 до -31. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков, температура от -35 до -15 градусов днем и от -45 до -21 ночью. Скорость ветра северных направлений составит от 2 до 13 метров в секунду.

В северных районах без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут от -43 до -25 градусов. Днем от -30 до -22 градусов. Ветер северо-западный, 2-12 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.