Заболеваемость ковидом в Хабаровском крае идет на спад
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 431 человека в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 85 человек.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 247 и Комсомольске - 93.
- Выздоровели 662 жителя края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава региона.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2747 коек для ковид-больных. Свободна 831.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 124 256 случаев заболевания коронавирусом;
111 285 человек выздоровели;
11 747 находятся на лечении (1916 в стационаре, амбулаторно 9 831);
Скончались 1224 человека.
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