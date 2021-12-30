Заболеваемость ковидом в Хабаровском крае идет на спад Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 431 человека в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 85 человек.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 247 и Комсомольске - 93.

- Выздоровели 662 жителя края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2747 коек для ковид-больных. Свободна 831.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 124 256 случаев заболевания коронавирусом;

111 285 человек выздоровели;

11 747 находятся на лечении (1916 в стационаре, амбулаторно 9 831);

Скончались 1224 человека.

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