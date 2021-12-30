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Происшествия30 декабря 2021 1:33

Бизнесменов из Хабаровского края будут судить за дачу взяток чиновнику на пять миллионов рублей

Предприниматели щедро делились процентами, чтобы иметь возможность зарабатывать
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Бизнесменов из Хабаровского края будут судить за дачу взяток чиновнику на 5 миллионов рублей

Бизнесменов из Хабаровского края будут судить за дачу взяток чиновнику на 5 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае под суд пойдут бизнесмены, которые давали взятки местному экс-чиновнику за право работать. Сумма незаконных вознаграждений достигла в итоге пяти миллионов рублей. Сам коррупционер также находится под следствием, сообщили в СУСК Хабаровского края и ЕАО.

В первом случае сумма взяток составила два миллиона 700 тысяч рублей. Ежемесячно в течение года предприниматель отдавал по 20% от прибыли фирмы.

- Чиновник поставил условие, что в случае отказа он использует свое должностное положение и будет препятствовать фирме осуществлять нормальную хозяйственную деятельность, - рассказала представитель следственного ведомства Дарья Немцева.

Второй случай был зафиксирован год назад. На этот раз представитель администрации в Комсомольском районе получал деньги за то, что позволил другой компании заниматься вывозом мусора.

- По версии следствия, представитель фирмы передал тому же должностному лицу администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края взятку в размере 50% от суммы одного из контрактов за незаконное проведение положительной экспертизы результатов работ по контракту и их приемку. Сумма взятки составила более 2 миллионов 300 тысяч рублей, - сообщили Немцева.

Более того, фактически никуда мусор не вывозился. Неподалеку был вырыт котлован, в который успешно сбрасывались все отходы, а потом присыпались землей. Это нанесло ущерб бюджету еще в 10 миллионов. Следователи вместе с сотрудниками ФСБ собрали весь пакет необходимых доказательств вины предпринимателей. Обвинительное заключение передано в прокуратуру.

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