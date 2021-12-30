ВТБ станет инвестором проекта «МегаФон 1440»

Основная задача проекта - создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Это позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории России и мира с фокусом на массовых потребителях из всех секторов экономики.

С декабря 2021 года «МегаФон 1440» начинает трансформацию модели исследовательской лаборатории в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки и серийного производства для создания низкоорбитальной спутниковой системы.

Привлечение ВТБ в качестве инвестора - важный этап дальнейшего развития проекта. В ближайший год ожидается как кратный рост существующих команд разработки, так и создание новых технологических и производственных подразделений.

В результате сделки «МегаФон» сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75%, группе ВТБ будет принадлежать 15%, и 10% сохранит команда «МегаФон 1440». Представитель ВТБ войдет в состав совета директоров «Мегафон 1440». Инвестиции банка составят два миллиарда рублей.

- Стратегия ВТБ направлена в том числе на поддержку и развитие проектов цифровой экономики, новых высокотехнологичных индустрий. Создание современной системы спутниковой передачи данных - амбициозный, технологически сложный проект, который откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики, - заявил Юрий Соловьев, первый заместитель президента - председателя правления ВТБ.

- За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов - космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и т.д. Также в ноябре 2021 года решением ГКРЧ нашему проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в России. Теперь мы переходим к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других странах, - пояснил Алексей Шелобков, генеральный директор компании «МегаФон 1440».