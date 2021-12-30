Победителей фестиваля «Амурский хрусталь» наградили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске вручили награды победителям 19-го по счету смотра-конкурса фестиваля «Амурский хрусталь». Именно благодаря умелым рукам скульпторов в городе появились ледяные персонажи знакомых всем с детства русских сказок, сообщили в администрации города.

Участниками смотра-конкурса стали девять команд из Хабаровска и Биробиджана. На изготовление ледяных шедевров им давалось всего три дня.

- Погода в дни проведения состязания была суровой, однако это не повлияло на финальное качество работ. Уверен, что жители также по достоинству оценят ваше мастерство, которое из года в год становится все более совершенным и филигранным. Спасибо за участие. Ждем вас в следующем году на юбилейный смотр-конкурс «Амурский хрусталь», - сказал главный архитектор Хабаровска Аркадий Корзун.

Судьи строго оценили технику и мастерство каждой из команд. Лучшей, по единогласному решению экспертов, стала работа мастеров Владимира Антонова и Евгения Кузнецова «Украденная луна». Победители получили 80 тысяч рублей.

Увидеть все скульптуры можно будет до конца февраля.

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