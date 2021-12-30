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Происшествия30 декабря 2021 2:10

В Хабаровске будет введен режим повышенной готовности

Он продержится в городе на время всех новогодних праздников
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Хабаровске будет введен режим повышенной готовности

В Хабаровске будет введен режим повышенной готовности

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске с 9 утра 31 декабря будет введен режим повышенной готовности. Он продержится в городе на время всех новогодних праздников, сообщили в администрации города.

- До 10 января для городского звена территориальной подсистемы РСЧС вводится режим повышенной готовности для предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с празднованием новогодних и рождественских праздников, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Там отметили, что будут особым образом следить за потенциально опасными объектами. На каждом из таких будут дежурить руководители и должностные лица городского звена РСЧС. Если возникнет чрезвычайная ситуация, то горожанам будет выдаваться специальное оборудование и теплые вещи.

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