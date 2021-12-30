Экс-полицейский из Хабаровска отсидит срок за любовь к азартным играм Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске бывший начальник одного из отделений отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции попался на любви к азартным играм. Вместо того чтобы закрыть нелегальное казино, он сам стал его клиентом, сообщили в СУСК Хабаровского края и ЕАО.

- 25 ноября 2017 года во время проведения мероприятий по пресечению деятельности игорного заведения он был обнаружен в качестве игрока. При этом, понимая, что о деятельности казино станет известно, мужчина заранее подготовил ряд служебных документов, с помощью которых он мог бы обосновать свое нахождение в игорном заведении, - сообщила представитель ведомства Дарья Немцева.

Однако схема не сработала. Обман был раскрыт, и в итоге полицейский во всем признался.

Ближайшие три с половиной года мужчина проведет в колонии общего режима.

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