В Хабаровске все спецслужбы перешли на усиленный режим работы
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске все спецслужбы будут работать в усиленном режиме на новогодних праздниках. Соответствующее поручение дал мэр города Сергей Кравчук, сообщили в администрации города.
- На праздниках в Хабаровске ожидается морозная погода с сильными отрицательными температурами. Нужно уделить особое внимание в это время работе предприятий сферы ЖКХ. Дорожные службы продолжат работать в круглосуточном режиме, - сказал Кравчук.
Он также отметил, что необходимо уделить особое внимание вывозу мусора.
КОНКРЕТНО
Полный список аварийных и диспетчерских служб доступен по ссылке.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;