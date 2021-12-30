В Хабаровске все спецслужбы перешли на усиленный режим работы Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске все спецслужбы будут работать в усиленном режиме на новогодних праздниках. Соответствующее поручение дал мэр города Сергей Кравчук, сообщили в администрации города.

- На праздниках в Хабаровске ожидается морозная погода с сильными отрицательными температурами. Нужно уделить особое внимание в это время работе предприятий сферы ЖКХ. Дорожные службы продолжат работать в круглосуточном режиме, - сказал Кравчук.

Он также отметил, что необходимо уделить особое внимание вывозу мусора.

КОНКРЕТНО

Полный список аварийных и диспетчерских служб доступен по ссылке.

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