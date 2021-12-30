Прожиточный минимум для детей увеличится в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2022 года прожиточный минимум для детей в Хабаровском крае повысится на 1472 рубля. Решение увеличить минимум на 8,6% принял губернатор региона Михаил Дегтярев, исходя из опережающего роста цен в 2021 году.

В 2022 года прожиточный минимум для детей составит 18 586 рублей, что на 1472 рубля больше, чем годом ранее. На реализацию мер соцподдержки из бюджета края дополнительно выделено 200 миллионов рублей.

Ранее правительство края установило размер прожиточного минимума для всех категорий граждан на 2022 год. Так, в среднем на душу населения минимум составит 16 871 рубль (рост на 104% к уровню 2021 года), для трудоспособного населения он составит 18 389 рублей (107%), а для пенсионеров - 14 509 рублей (109%).

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