Прокуратура Хабаровского края начала проверку из-за коммунальных аварий

В регионе во время аномальных морозов отключали отопление и горячую воду Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Прокуратура Хабаровского края взяла на особый контроль вопрос бесперебойного обеспечения коммунальными услугами населения.

Как сообщает региональное МЧС, в связи с понижением давления в системе теплоснабжения произведена остановка центральной котельной поселка Высокогорный. В результате теплоснабжение не подавалось в 33 домах, а также двух социально значимых объектах.

Кроме этого, холодной воды не было в районной больнице в Ванино. А в квартирах стало холодно. В краевой столице тоже не обошлось без коммунальных аварий. В 35 домах не подавался газ. В поселке Эльбан стало холодно в школе №3. Температура понизилась до 17-18 градусов.

- По всем отдельным случаям проводится проверка. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в надзорном ведомстве.