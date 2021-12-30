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Общество30 декабря 2021 6:30

Аномальные морозы стали причиной нарушения газоснабжения в Хабаровске

Мэрия планирует привлечь сторонних специалистов для устранения неисправностей
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Аномальные морозы стали причиной нарушения газоснабжения в Хабаровске

Аномальные морозы стали причиной нарушения газоснабжения в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице все чаще случаются проблемы с подачей газа в дома. Причина сложившейся ситуации - понижение температур. Из-за замерзания конденсата в трубопроводах резервуарных установок возникли трудности с обеспечением населения сжиженным углеводородным газом.

- ООО «Газэнергосеть Хабаровск» проводит работы ежедневно. Принимаются все возможные меры для устранения неисправностей, - рассказали в мэрии города.

Из-за большого количества отключений и дефицита кадров, администрация города планирует привлечь к работам сторонних специалистов.