Аномальные морозы стали причиной нарушения газоснабжения в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице все чаще случаются проблемы с подачей газа в дома. Причина сложившейся ситуации - понижение температур. Из-за замерзания конденсата в трубопроводах резервуарных установок возникли трудности с обеспечением населения сжиженным углеводородным газом.

- ООО «Газэнергосеть Хабаровск» проводит работы ежедневно. Принимаются все возможные меры для устранения неисправностей, - рассказали в мэрии города.

Из-за большого количества отключений и дефицита кадров, администрация города планирует привлечь к работам сторонних специалистов.