Новый год в Хабаровске пройдет без фейерверков

Салюты запрещены в местах массового скопления людей Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице Новый год пройдет без традиционных фейерверков. Салютов не будет на главной городской площадке в парке «Динамо».

- Это место не предназначено для салютов. А нарушители понесут административную ответственность, - сказал Александр Бачурин, начальник службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города.

С 30 декабря и в течение всех новогодних праздников контролировать ситуацию будут спасатели.

- Все боевые подразделения будут находиться на дежурстве в повышенной готовности, - сообщила Екатерина Потворова, начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.