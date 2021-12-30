Новый год в Хабаровске пройдет без фейерверков

Салюты запрещены в местах массового скопления людей
Фото: Администрация Хабаровска
В краевой столице Новый год пройдет без традиционных фейерверков. Салютов не будет на главной городской площадке в парке «Динамо».
- Это место не предназначено для салютов. А нарушители понесут административную ответственность, - сказал Александр Бачурин, начальник службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города.
С 30 декабря и в течение всех новогодних праздников контролировать ситуацию будут спасатели.
- Все боевые подразделения будут находиться на дежурстве в повышенной готовности, - сообщила Екатерина Потворова, начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.