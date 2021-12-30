Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 7:30

В Чумикане новое здание аэровокзала принимает пассажиров

Строительство шло с 2018 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Чумикане новое здание аэровокзала принимает пассажиров

В Чумикане новое здание аэровокзала принимает пассажиров

Фото: Правительство Хабаровского края

В поселке Чумикан начал функционировать новый аэровокзал. Из краевого бюджета на строительство было выделено 241,8 миллионов рублей.

- Строительство начиналось в 2018 году. Работы уже завершены, служебно-пассажирское здание принимает пассажиров, - рассказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства края.

Здание аэровокзала в Чумикане пригодно для функционирования в северных климатических условиях. Пропускная способность нового объекта составляет 20 пассажиров в час. Строительство велось в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Хабаровского края».