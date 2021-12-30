В Чумикане новое здание аэровокзала принимает пассажиров Фото: Правительство Хабаровского края

В поселке Чумикан начал функционировать новый аэровокзал. Из краевого бюджета на строительство было выделено 241,8 миллионов рублей.

- Строительство начиналось в 2018 году. Работы уже завершены, служебно-пассажирское здание принимает пассажиров, - рассказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства края.

Здание аэровокзала в Чумикане пригодно для функционирования в северных климатических условиях. Пропускная способность нового объекта составляет 20 пассажиров в час. Строительство велось в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Хабаровского края».