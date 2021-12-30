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Общество30 декабря 2021 8:00

В Хабаровском крае волонтеры поздравят с Новым годом ветеранов и медиков

Хабаровчане также могут поучаствовать в благотворительных акциях
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае волонтеры поздравят с Новым годом ветеранов и медиков

В Хабаровском крае волонтеры поздравят с Новым годом ветеранов и медиков

Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край принимает участие в акциях «Новый год в каждый дом» и «С Новым годом, ветеран!».

Так, для медиков волонтеры уже записали видеопоздравление. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно выложить видео с поздравлением в соцсети и поставить хештег #СНовымГодомМедики. Кроме этого, врачей можно порадовать сладкими угощениями. Выпечку принимают по адресу Гоголя, 21Б. Далее угощения передадут в ковидные больницы.

В рамках второй акции члены движения «Волонтеры Победы» вручат 240 участникам Великой Отечественной войны подарочные наборы.

- Также в магазинах и супермаркетах Хабаровска подготовлены специальные корзины. Желающие принять участие в акции «Корзины радости» могут приобрести новогодние товары и сладкие подарки и оставить их в этих корзинах. Далее подарки будут переданы детям и нуждающимся, - рассказали в пресс-службе правительства края.