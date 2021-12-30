В Ванинском районе полицейские поздравили пятилетнюю девочку с Новым годом

Сотрудники правоохранительных органов приняли участие в акции «Елка желаний». Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае полицейские приняли участие в акции «Елка желаний». Они поздравили пятилетнюю девочку Тамару из Ванинского района.

Девочка любит лепить и танцевать, а также создавать красивые поделки. Она попросила Деда Мороза подарить ей набор для творчества.

- Полицейские поздравили маленькую Тамару в детском саду «Золотой ключик». Тамаре и остальным детям сотрудники пожелали счастья и здоровья в Новом году, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Девочке полицейские вручили набор для творчества и сладкий подарок. Мама Тамары поблагодарила сотрудников за подарки и внимание.