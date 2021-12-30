Пробки в Хабаровске: в предпраздничный день на дорогах образовались восьмибалльные заторы

Хабаровчане проводят вечер в машине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 30 декабря сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию на восемь баллов из десяти.

Затор образовался на улице Волочаевской. Машины медленно продвигаются в сторону развязки на Краснореченской и по улице 60-летия Победы.

На Лейтенанта Орлова пробка в двух направлениях: от остановки «Улица Гамарника» до пересечения с улицей Ленина и от остановки «Облачный переулок» до перекрестка с Волочаевской.

Затор на одной из главных улиц краевой столицы, Карла Маркса, начинается заранее: на пересечении с Дзержинского. Далее пробка продолжается по улице Муравьева-Амурского и заканчивается на перекрестке с Дикопольцева.