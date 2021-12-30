Страшный холод ждет хабаровчан в новогоднюю ночь

Страшный холод ждем хабаровчан в новогоднюю ночь Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Казалось бы, в честь праздника и морозы могли бы отступить. Но о таком великодушии стихии жители Хабаровского края могут только мечтать. По информации синоптиков, 31 декабря хабаровчан и жителей Бикинского, Вяземского и района имени Лазо настигнут опасные морозы от -34 градусов и ниже.

Так, в Хабаровске в течение ближайших суток осадков не будет. Ночью столбик термометра опустится до отметок в 35-37 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра поднимется до 24-26 градусов мороза, но ощущаться они будут ниже из-за юго-западного ветра. Его скорость будет достигать 12 метров в секунду.

На юге края также без осадков. Температура ночью будет варьироваться от -35 до -40 градусов, а днем – от -21 до -26 градусов. Ветер ожидается западного направления от 7 до 12 метров.

В центральной части региона местами пройдет небольшой снег. Температура ночью опустится максимум до -47 градусов. Днем же будет держаться от -17 до -35 градусов. Ветер ожидается северо-западного направления от 3 до 14 метров. По побережью Татарского пролива местами ожидаются порывы ветра до 15-22 метров в секунду.

На севере края также местами небольшой снег и снег. Ночью столбик термометра опустится до -37 градусов. Днем будет держаться от -14 до -28 градусов. Ветер ожидается северного направления от 5 до 14 градусов. Местами порывы до 15-23 метров.

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