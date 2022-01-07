В Хабаровском крае выявлено 260 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае показатели по коронавирусу находятся на таком же уровне, как в предыдущие дни. За прошедшие сутки в регионе выявлено 260 новых случаев заражения вирусом, 309 человек смогли вылечиться, 4 человека погибли от ковида. В ковидных госпиталях находятся 1098 человек, 76 заболевших подключены к ИВЛ.

Самое большое число заболевших приходится на Хабаровск – 124 человека, в Комсомольске-на-Амуре – 59 заболевших. В Хабаровском районе - 32 заболевших, в Ванинском районе – 15, в Солнечном районе – 11. На Верхнебуреинский район приходится 10 заболевших, на Комсомольский – 6, на Амурский – 3.

Всего в Хабаровском крае на данный момент развернута 2 621 койка. В регионе остается 870 свободных коек.

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