Михаил Дегтярев и Александр Жорник обсудили празднование юбилея Комсомольска-на-Амуре Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона Михаил Дегтярев встретился с главой Комсомольска-на-Амуре Александром Жорником. Они обсудили планы развития города Юности на 2022 год. Большое внимание в беседе уделили обсуждению юбилея города – Комсомольску-на-Амуре исполняется 90 лет.

- Нужно достойно отметить эту знаменательную дату, - сказал Михаил Дегтярев.

К юбилею в Комсомольске благоустроят новый сквер: на это выделено 40 миллионов рублей. Также, начнут работу новые спорткомплексы, строительство которых завершилось в прошлом году. Будет введен в эксплуатацию третий этап строительства городской набережной.