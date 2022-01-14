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Общество14 января 2022 6:30

Михаил Дегтярев и Александр Жорник обсудили празднование юбилея Комсомольска-на-Амуре

Городу Юности исполнится 90 лет
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Михаил Дегтярев и Александр Жорник обсудили празднование юбилея Комсомольска-на-Амуре

Михаил Дегтярев и Александр Жорник обсудили празднование юбилея Комсомольска-на-Амуре

Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона Михаил Дегтярев встретился с главой Комсомольска-на-Амуре Александром Жорником. Они обсудили планы развития города Юности на 2022 год. Большое внимание в беседе уделили обсуждению юбилея города – Комсомольску-на-Амуре исполняется 90 лет.

- Нужно достойно отметить эту знаменательную дату, - сказал Михаил Дегтярев.

К юбилею в Комсомольске благоустроят новый сквер: на это выделено 40 миллионов рублей. Также, начнут работу новые спорткомплексы, строительство которых завершилось в прошлом году. Будет введен в эксплуатацию третий этап строительства городской набережной.