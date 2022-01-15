В Хабаровском крае ожидается небольшое потепление Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в Хабаровске температура ночью будет держаться от -21 до -23 градусов, днем – от -15 до -17 градусов. Ожидается северо-восточный ветер 2-8 метров в секунду.

В южных районах края пройдет небольшой снег. Температуры достигнет от -19 до -24 градусов ночью и от -12 до -17 днем. Северо-восточный ветер достигнет 6-11 метров в секунду.

В центральных районах ожидается небольшой снег. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -11 до -35 градусов, днем – от -4 до -23 градусов. Ожидается ветер преимущественно северных направлений 4-12 метров в секунду.

В северных районах края небольшой снег пройдет в Николаевском и Ульчском районах. Температура ночью опустится от -12 до -27 градусов, днем будет держаться от -7 до -14 градусов. Ожидается ветер различных направлений 5-12 метров в секунду.

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