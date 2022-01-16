В Хабаровском крае зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом в сравнении с предыдущим днем

В Хабаровском крае зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки коронавирусом заболели 240 человек, 407 пациентов выздоровели. На кислородной поддержке находятся 953 заболевших, 70 – на ИВЛ. За сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 человека.

Больше всего заболевших приходится на Хабаровск – 128 человек, 35 больных зафиксировано в Ванинском районе, 32 – в Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровском районе болеют 13 человек, в Бикинском – 9, в Комсомольском -7. В Верхнебуреинском районе и районе имени Лазо насчитывается по 5 заболевших. В Советско-Гаванском и Николаевском районах – по два заболевших, в Нанайском и Вяземском – по одному.

Всего в крае развернута 2 571 койка, свободными остаются 934 койки.

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