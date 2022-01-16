Восемь человек были спасены при пожаре в Хабаровске Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожар в Хабаровске произошел в девятиэтажном жилом типа по адресу Чкалова, 19. На седьмом этаже загорелось кладовое помещение, в котором жильцы хранили домашние вещи. Дым быстро распространился по коридорам, и под угрозой оказались жизни и здоровье людей.

К месту происшествия направили две пожарные автоцистерны, огонь тушили девять пожарных, было задействовано три единицы техники. Пожар удалось полностью устранить. С помощью автолестницы из огня были спасены двое людей, еще шесть человек, среди которых были дети, были эвакуированы по лестничным маршам. По факту произошедшего сотрудниками пожарного надзора будет проведена проверка для установления причин возгорания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.