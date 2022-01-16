Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Биробиджане Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Трагедия произошла на улице Волочаевской в Биробиджане. Многоквартирный деревянный дом загорелся в ночь на 16 января. По прибытию на место пожарных, огонь уже достиг второго этажа и быстро распространялся по зданию. Пожар удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. В тушении были задействованы 32 человека и 10 единиц техники.

По предварительным данным из огня удалось спасти 10 жильцов дома, среди которых был один ребенок. Всего в ходе устранения огня были эвакуированы 35 человек, один человек найден мертвым. По информации следственного комитета, именно в квартире погибшего находился очаг возгорания. Мужчина проживал один и злоупотреблял спиртными напитками. Следователями будет проведена проверка для установления обстоятельств произошедшего.

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