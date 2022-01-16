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Происшествия16 января 2022 2:00

Ветер с метелью надвигается на Магаданскую область

Существует риск возникновения ЧС
Марина ГОНЧАРЕНКО
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Ветер с метелью надвигается на Магаданскую область

Ветер с метелью надвигается на Магаданскую область

Фото: Олег УКЛАДОВ

По сообщению синоптиков, 17 января в Магаданской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду с низовой метелью. Ожидается, что в таких условиях окажутся восток Ольского, побережье Омсукчанского и Северо-Эвенского округов.

Такая погода может привести к обрыву линий электропередач и связи, нарушению дорожного движения, затруднению работы транспорта. Кроме того, увеличится риск возникновения ДТП, а также возможны обрушения слабоукрепленных конструкций, травматизация и гибель людей. Помимо этого, серьезной угрозой является возможные деформация и разрушение ледового поля припая Охотского моря. Жителям региона необходимо проявить осторожность и по возможности двигаться безопасными маршрутами.

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