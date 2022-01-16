Команды Хабаровска и Амурского района выиграли краевые соревнования по мини-футболу среди детей Фото: Правительство Хабаровского края

Соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций завершились в спортивном комплексе «Авангард» в Хабаровске. В состязании приняли участие юноши и девушки в категориях 10-11 и 12-13 лет. Всего в мероприятии приняли участие 14 команд.

Хабаровские команды смогли забрать три золотые медали. Победителями стали девушки в обеих возрастных группах и юноши 10-11 лет, которые опередили команду из Комсомольска-на-Амуре. В возрастной группе 12-13 лет среди юношей победу одержала команда Амурского района, второе место заняла команда Хабаровского района, третье – района имени Лазо. Все победители получили медали, кубки и путевки на следующий этап соревнований.

С 20 по 23 января в «Авангарде» пройдут краевые соревнования по мини-футболу для юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет. Победители также пройдут в следующий этап межрегиональных соревнований.

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