Пустую коробку за 10 тысяч рублей продает хабаровчанин в Интернете
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Не только кота за 240 тысяч можно продавать в Интернете. Отдельной категорией товаров уже давно стали пакеты из люксовых магазинов и коробки от дорогостоящих товаров. Так житель Хабаровска решил продать пустую коробку от игровой приставки Playstation 5.
Свое объявление хозяин товара изложил в оригинальной стихотворной форме, описав все преимущества от покупки картонного товара. Молодой человек указал, для чего может понадобиться коробка, и почему она будет полезна и необходима. Среди функционала перечислены: хранение картошки, использование в качестве домика для домашнего животного, применение в качестве атрибута на фотоссесии и многое другое. Кроме того, хабаровчанин предлагает возможность аренды пустой коробки за 1000 рублей в сутки. Мужчина обещает отправить свой товар в любую точку России по 100 процентной предоплате и уверяет, что коробка находится в идеальном состоянии.
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