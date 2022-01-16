В Хабаровском крае проводятся проверки случаев нападения бездомных собак
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Прокуратуры Хабаровского края проводят проверки исполнения законодательства об обращении с бродячими животными. Советско-гаванская прокуратура занимается установлением обстоятельств нападения собак на жителей поселка Заветы Ильича. По сообщениям очевидцев, стая животных угрожает здоровью людей.
Аналогичные сообщения о нападениях собак зафиксированы в поселке имени Горького. По всей информации. Опубликованной в Сети прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проведет проверку. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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