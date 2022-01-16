В ДТП в Магаданской области погибло два человека Фото: ГИБДД УМВД России по Магаданской области
На 1913-м километре трассы «Якутск-Магадан» в районе поселка Каракамена произошло ДТП с участием двух автомобилей. 42-летний водитель Mitsubishi L200 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем в составе полуприцепа. В результате произошедшего водитель и 43-летний пассажир Mitsubishi скончались на месте. В легковом автомобиле также находились еще два пассажира, один из которых не пострадал, а второй был осмотрен фельдшером скорой помощи и отказался от госпитализации. Водитель грузовика в результате ДТП не пострадал. В данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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