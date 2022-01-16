Небольшой снег пройдет в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

По сообщению синоптиков, в Хабаровске ожидаются небольшие осадки, на дорогах будет наблюдаться снежный накат. Температура будет держаться от -18 до -20 градусов ночью и от -12 до -14 градусов днем. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В южных районах края также будет небольшой снег и снежный накат на дорогах. Температура ночью опустится до диапазона от -19 до-20 градусов, днем – от -12 до -17 градусов. Ожидается северный ветер 7-12 метров в секунду.

В центральных районах местами пройдет небольшой снег, в Верхнебуреинском районе без существенных осадков. Температура будет находиться от -10 до -33 градусов ночью и от -4 до -23 градусов днем. Ветер преимущественно северных направлений ожидается 5-12 метров в секунду.

В северных районах осадков не ожидается, небольшой снег пройдет в Тугуро-Чумиканском районе. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -18 до -27 градусов, днем – от -13 до -20 градусов. Сила ветра достигнет 5-12 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.