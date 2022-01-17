От коронавируса в Хабаровском крае за прошедшие сутки скончалось три человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувший день в Хабаровском крае зафиксировано 244 новых случаев заражения коронавирусом. 356 человек смогли вылечиться. На данный момент 980 пациентов находятся на кислородной поддержке, 66 – на ИВЛ. Трое человек скончалось от ковида.

В Хабаровске зафиксировано 138 заболевших, в Нанайском районе – 27, в Хабаровском районе – 25. Меньшее количество заболевших приходится на Ванинский район – 18 человек, на Ульчский район – 11. Комсомольске-на-Амуре насчитывается 10 зараженных, в районе имени Лазо – 9. По одному заболевшему приходится на Советско-Гаванский, Вяземский, Комсомольский, Солнечный, Амурский и Тугуро-Чумиканский районы.

Сейчас в регионе развернута 2571 койка, 903 койки остаются свободными.

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