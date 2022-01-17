В Хабаровске водитель машины сбил пешехода и скрылся с места ДТП Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске на улице Малиновского был сбит пешеход. водитель машины не стал оказывать пострадавшему помощь и скрылся с места ДТП, сообщили в ГИБДД города. Известно, что все произошло около восьми часов утра 16 января в районе дома №29. Пешеходного перехода в этом месте нет. — Пострадавший мужчина 1983 года рождения был доставлен в больницу. Лечение он будет проходить амбулаторно, — рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Водителя разыскивают.

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