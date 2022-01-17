В Хабаровске изменилось время работы купелей
Фото: Администрация Хабаровска
Время работы купелей для крещенский купаний скорректировано в Хабаровске. К 19 января в городе будут оборудованы три иордани, сообщили в администрации города.
— Все места обследованы специалистами, проведены выездные совещания с привлечением сотрудников администрации, МЧС, ГИБДД, а также духовенства. Определено, что купели будут действовать с 10.00 до 17.30, — рассказали в пресс-службе мэрии.
В Хабаровске окунуться в воду 19 января можно будет в районе съезда с улицы Минусинской. Также иордань появится в районе ул. Покуса, 20. В Краснофлотском районе прорубь обустроят в районе острова Заячий.
Отметим, что в минздраве предупреждают: тем, кто недавно переболел ковидом, не стоит окунаться в этом году.
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