Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Туризм17 января 2022 4:20

Кэшбэк за туры на Дальний Восток может вырасти до 40 тысяч рублей

С 18 января стартовал новый этап программы туристического кэшбэка за поездки по России в 2022 году
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кэшбэк за туры на Дальний Восток может вырасти до 40 тысяч рублей

Кэшбэк за туры на Дальний Восток может вырасти до 40 тысяч рублей

Фото: Правительство Хабаровского края

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что кэшбэк за туры на Дальний Восток может вырасти в два раза - до 40 тысяч рублей. Ранее такую идею поддержал президент страны Владимир Путин, и в итоге она вошла в перечень поручений по итогам Восточного экономического форума.

- Совместно с Ростуризмом прорабатываем увеличение кэшбэка на туристические путевки Дальнего Востока до 40 тысяч рублей. Но, конечно, внутренний туризм - это только первый акт оперы под названием «бурное развитие туризма на Дальнем Востоке и в Арктике». Будем экспериментировать с форматами - от экспериментальных мест типа научных туров на станцию "Снежинка" на Ямале до курортных отельных комплексов. Мы хотим, чтобы туристы всего мира открыли для себя Дальний Восток и Арктику, - отметил Алексей Чекунков.

А пока власти занимаются проработкой вопроса, условия остаются прежними. Так, с 18 января можно купить путевки по России и вернуть до 20% их стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Продажи продлятся почти три месяца, до 12 апреля.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.