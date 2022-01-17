Кэшбэк за туры на Дальний Восток может вырасти до 40 тысяч рублей Фото: Правительство Хабаровского края

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что кэшбэк за туры на Дальний Восток может вырасти в два раза - до 40 тысяч рублей. Ранее такую идею поддержал президент страны Владимир Путин, и в итоге она вошла в перечень поручений по итогам Восточного экономического форума.

- Совместно с Ростуризмом прорабатываем увеличение кэшбэка на туристические путевки Дальнего Востока до 40 тысяч рублей. Но, конечно, внутренний туризм - это только первый акт оперы под названием «бурное развитие туризма на Дальнем Востоке и в Арктике». Будем экспериментировать с форматами - от экспериментальных мест типа научных туров на станцию "Снежинка" на Ямале до курортных отельных комплексов. Мы хотим, чтобы туристы всего мира открыли для себя Дальний Восток и Арктику, - отметил Алексей Чекунков.

А пока власти занимаются проработкой вопроса, условия остаются прежними. Так, с 18 января можно купить путевки по России и вернуть до 20% их стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Продажи продлятся почти три месяца, до 12 апреля.

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