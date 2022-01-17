Жители села Красицкое Хабаровского края дождались качественной воды в своих кранах Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Красицкое Хабаровского края местные жители смогут, наконец, пить чистую воду. Для этого там запущена станция очистки производительностью 240 кубометров в сутки, сообщили в правительстве региона.

Главная проблема жителей Красицкого заключалась в том, что в воде, которая текста как из колонок, так и из кранов, сдержалось счишком много железа и марганца. Как итог, вода была мутной, пахала металлом и имела кислый привкус, а бытовые приборы и сантехника от такой воды быстро ржавели.

За полгода задачу с очисткой воды удалось решить. На постройку станции ушло 17,3 миллиона рублей. Большая часть - 16,65 миллиона рублей – средства федерального бюджета. Освоение бюджетных средств губернатор держал на личном контроле.

- Для районного бюджета такая сумма на строительство социально значимого объекта - это неподъемные деньги. Национальный проект "Жилье и городская среда" позволяет решать подобные проблемы с привлечением федеральных средств. В нашем крае доступ к чистой воде получили поселок Многовершинный в Николаевском районе и село Красицкое в Вяземском районе, суммарно это почти 2,4 тысячи человек, - отметили в министерстве ЖКХ края.

Сегодня в крае финансируется строительство и ремонт 37 современных объектов водозабора.

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