Житель ЕАО получил срок за мошенничество с пенсиями

Мужчина 22 года получал выплаты в двух населенных пунктах Фото: Рамиль ГАЛИ

В Еврейской автономной области мужчина незаконно получал пенсии. Ему выплачивали деньги в двух населенных пунктах.

- Постоянно проживая в ЕАО, он предоставил ложные сведения в поселке Новый Ургал, сообщив, что живет именно там. С 1998 по 2020 год мужчина получал пенсии и в Биробиджане, и в Новом Ургале. Таким образом, из федерального бюджета он похитил 2,5 миллиона рублей, - рассказали в краевой прокуратуре.

Было заведено уголовное дело по четвертой части статьи 159.2 УК РФ – «Мошенничество при получении выплат». Суд назначил пенсионеру четыре года условно с испытательным сроком один год.