Памятник «300 лет прокуратуре России» появился в Хабаровске. Фото: Прокуратура Хабаровского края

Монументальный памятник «300 лет прокуратуре России» появился в краевой столице. Торжественное открытие состоялось 17 января.

- Задачи обеспечения и соблюдения законов имеют важное значение для государства. Нет ни одной значимой проблемы, к решению которой не была бы причастна прокуратура, - отметил Дмитрий Демешин, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации.

На торжественном событии выступил духовой оркестр Восточного военного округа. Монументальный памятник «300 лет прокуратуре России» установлен на Уссурийском бульваре в границах двух улиц: Тургенева и Комсомольская.