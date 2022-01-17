Маршрут поезда Хабаровск-Благовещенск станет ежедневым
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Поезд Хабаровск-Благовещенск будет выходить на маршрут ежедневно. Такое нововведение вступит в силу в марте этого года.
- С 1 марта по 31 августа поезд из Хабаровска будет курсировать ежедневно, а с 1 сентября – через день. Из Благовещенска поезд будет ежедневно отправляться со 2 марта по 1 сентября, а со 2 сентября также через день, - сообщили в пресс-службе ДВЖД.
Продажа билетов на поезд уже открыта в кассах, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РДЖ Пассажирам».