Маршрут поезда Хабаровск-Благовещенск станет ежедневым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поезд Хабаровск-Благовещенск будет выходить на маршрут ежедневно. Такое нововведение вступит в силу в марте этого года.

- С 1 марта по 31 августа поезд из Хабаровска будет курсировать ежедневно, а с 1 сентября – через день. Из Благовещенска поезд будет ежедневно отправляться со 2 марта по 1 сентября, а со 2 сентября также через день, - сообщили в пресс-службе ДВЖД.

Продажа билетов на поезд уже открыта в кассах, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РДЖ Пассажирам».