В Хабаровском крае прогнозируется рост заболеваемости ковидом до 2-3 тысяч человек в сутки

Инфекционные госпитали края готовятся к увеличению числа пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае прогнозируется рост заболеваемости COVID-19. Причиной такого роста может стать распространение в регионе нового штамма вируса – омикрон.

- Уровень заболеваемости в Хабаровском крае может достичь 2-3 тысяч новых случаев в сутки. Амбулаторно-поликлиническое звено перешло в усиленный режим, - рассказали в краевом минздраве.

Напомним, первый случай заболевания омикроном уже зафиксирован на Дальнем Востоке. Вирусом заболели жители Амурской области.