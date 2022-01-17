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Здоровье17 января 2022 8:20

В Хабаровском крае прогнозируется рост заболеваемости ковидом до 2-3 тысяч человек в сутки

Инфекционные госпитали региона готовятся к увеличению числа пациентов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Инфекционные госпитали края готовятся к увеличению числа пациентов

Инфекционные госпитали края готовятся к увеличению числа пациентов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае прогнозируется рост заболеваемости COVID-19. Причиной такого роста может стать распространение в регионе нового штамма вируса – омикрон.

- Уровень заболеваемости в Хабаровском крае может достичь 2-3 тысяч новых случаев в сутки. Амбулаторно-поликлиническое звено перешло в усиленный режим, - рассказали в краевом минздраве.

Напомним, первый случай заболевания омикроном уже зафиксирован на Дальнем Востоке. Вирусом заболели жители Амурской области.