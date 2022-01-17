Хабаровчанин обокрал собственную мать

Мужчина вынес из дома бытовую технику и норковые шубы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице полиция раскрыла дело о краже бытовой техники и норковых шуб из квартиры.

- Девушка вернулась вечером с работы и обнаружила что в квартире нет холодильника, двух телевизоров, мясорубки, пылесоса, микроволновки и двух норковых шуб. Замок двери был не поврежден. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские выяснили, что имущество из квартиры вынес сын хабаровчанки. Вещи 33-летний мужчина сдал в комиссионный магазин, деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 158 УК РФ – «Кража». Мужчине грозит пять лет тюрьмы.