Пробки в Хабаровске 17 января достигли девяти баллов

Заторы образовались во всех районах краевой столицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 17 января сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию в краевой столице на девять баллов из десяти.

Затор на Пионерской продолжается на Шевчука. Машины медленно продвигаются в сторону улицы Павла Морозова.

Волочаевская стоит полностью в сторону развязки с Краснореченской. Пробка продолжается на улице 65-летия Победы.

Улица Ленина стоит от Калинина до Лермонтова. Пробка на Запарина начинается на пересечении с Муравьева-Амурского и завершается на перекрестке у лицей Серышева.

Ленинградский переулок стоит от Амурского бульвара. Затор продолжается на Ленинградской улице и завершается на пересечении с Карла Маркса.