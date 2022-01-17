Строительная компания понесет наказание после падения башенного крана в Хабаровске

Падение башенного крана в Хабаровске. Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске строительная компания понесет наказание за допущенные нарушения при эксплуатации башенного крана.

Напомним, происшествие произошло в октябре во время строительства поликлиники в Прибрежном микрорайоне Хабаровска. Тогда погиб разнорабочий, а водитель крана, который в момент падения был внутри кабины, попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

- Строительная компания не имела документы, которые подтверждали бы возможность эксплуатации крана, - рассказали в краевой прокуратуре.

Руководитель предприятия «Каптострой» выплатит административный штраф в размере 120 тысяч рублей. Расследование уголовного дела по второй части статьи 216 УК РФ продолжается. Ход дела контролирует надзорное ведомство.