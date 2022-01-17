В Хабаровске 18 января ожидается около -15 градусов
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровске 18 января днем ожидается около -15 градусов. Ночью от -23 до -21. Ветер северный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.
Небольшой снег прогнозируют синоптики на юге региона. Столбики термометров покажут днем от -18 до -13 градусов. Ночью от -24 до -19. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.
В центральных районах местами небольшой снег. Температура днем от -23 до -5 градусов и от -35 до -15 ночью. Скорость ветра составит до 17 метров в секунду.
В северных районах местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут от -29 до -17 градусов. Днем от -19 до -12 градусов. Ветер северо-западный 4-14 метров в секунду.
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